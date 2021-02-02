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    У світі

    На Кіпрі пролунав вибух у центрі вакцинації від коронавірусу

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    Територія довкола постраждалого центру оточена правоохоронцями - На Кіпрі пролунав вибух у центрі вакцинації від коронавірусу
    Територія довкола постраждалого центру оточена правоохоронцями
    Фото: Cyprus Mail

    Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином

    У передмісті Нікосії на Кіпрі ввечері 1 лютого стався вибух в центрі Covid-вакцинації населення. 

    Про це повідомило місцеве агентство Cyprus Mail.

    Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

    Вибух в медичному центрі в районі Латосія, який зараз є пунктом вакцинації, пролунав близько 19:30 за місцевим часом. Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином.

    Зараз територія довкола постраждалого центру оточена правоохоронцями. Поліція продовжить розслідування інциденту у вівторок вранці.

    До слова, нещодавно в окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання.

    Теги: вибух бензин розслідування поліція щеплення Кіпр вакцинація
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