На Кіпрі пролунав вибух у центрі вакцинації від коронавірусу
Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином
У передмісті Нікосії на Кіпрі ввечері 1 лютого стався вибух в центрі Covid-вакцинації населення.
Про це повідомило місцеве агентство Cyprus Mail.
Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.
Вибух в медичному центрі в районі Латосія, який зараз є пунктом вакцинації, пролунав близько 19:30 за місцевим часом. Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином.
Зараз територія довкола постраждалого центру оточена правоохоронцями. Поліція продовжить розслідування інциденту у вівторок вранці.
До слова, нещодавно в окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання.