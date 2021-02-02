На Кіпрі пролунав вибух у центрі вакцинації від коронавірусу

Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином

У передмісті Нікосії на Кіпрі ввечері 1 лютого стався вибух в центрі Covid-вакцинації населення.

Про це повідомило місцеве агентство Cyprus Mail.

Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав.

Вибух в медичному центрі в районі Латосія, який зараз є пунктом вакцинації, пролунав близько 19:30 за місцевим часом. Попередньо, причиною вибуху стали каністри з бензином.

Зараз територія довкола постраждалого центру оточена правоохоронцями. Поліція продовжить розслідування інциденту у вівторок вранці.

До слова, нещодавно в окупованій Ялті стався вибух через коротке замикання.