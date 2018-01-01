У грудні до портів окупованого Криму заходили 26 суден-порушників

Судна-порушники 82 рази заходили до портів Керчі, Севастополя та Феодосії

У грудні 2017 року до портів анексованого Криму заходили 26 вантажних суден-порушників. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій. Йдеться про 25 суден під прапором Росії та одне під прапором Республіки Сьєрра-Леоне. Загалом вони 82 рази заходили до портів Керчі, Севастополя та Феодосії. «Слід



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Судна-порушники 82 рази заходили до портів Керчі, Севастополя та Феодосії

У грудні 2017 року до портів анексованого Криму заходили 26 вантажних суден-порушників.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій.

Йдеться про 25 суден під прапором Росії та одне під прапором Республіки Сьєрра-Леоне. Загалом вони 82 рази заходили до портів Керчі, Севастополя та Феодосії.

«Слід зауважити, що на рейді в акваторії портів, що використовується для стоянки суден, були зафіксовані кораблі Республіки Молдова, Мальти, Того, Палау, Федерації Сент-Крістофер і Невіс та Союзу Коморських Островів», — йдеться у повідомленні.

«Заходження суден під іноземними прапорами до закритих морських портів на території АР Крим та Севастополя розглядатиметься як порушення норм міжнародного права як дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України», — наголосили у міністерстві.

Нагадаємо, що у листопаді в Криму зафіксували 25 суден-порушників, з яких 21 судно під прапором Російської Федерації 4 – під прапором Республіки Того, Сьєрра-Леоне та Палау.