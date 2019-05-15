У Грузії невідомі вчинили бійку під час інтерв’ю з дружиною Саакашвілі



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Сандра Рулофс балотується у мери міста Зугдіді від об'єднаної опозиції

Опозиція заявила, що усі п'ятеро нападників є провокаторами правлячої в країні партії «Грузинська мрія»

У Грузії невідомі напали на дружину екс-президента країни Міхеіла Саакашвілі Сандру Рулофс, яка балотується у мери міста Зугдіді від об'єднаної опозиції.

Про це повідомляє телеканал «Руставі-2».

Напад стався у дворі палацу Дадіані, де Рулофс давала інтерв'ю журналістам телеканалу «Одіші». П'ятеро чоловіків почали вигукувати образи, штовхатися і вдарили декількох людей, які супроводжували кандидатку у мери.

У підсумку постраждали члени знімальної групи, а також депутат міської ради.

Журналісти зафіксували інцидент на камеру. Опозиція заявила, що усі п'ятеро нападників є провокаторами правлячої в країні партії «Грузинська мрія». Троє з них є колишніми правоохоронцями.

Поліція, яка прибула на місце події, затримала нападників. Один із зловмисників залишається під вартою.

Опозиція заявила, що вважає напад провокацією з боку уряду, вчиненого за п'ять днів до виборів мера Зугдіді.