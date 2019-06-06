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    У Грузії розбився вертоліт, троє загиблих

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    <p>Уламки вертольота Bell 505 у Грузії</p> - У Грузії розбився вертоліт, троє загиблих

    Уламки вертольота Bell 505 у Грузії

    Американський вертоліт Bell 505 прямував в готель, розташований в Казбегському районі

    У Грузії троє людей загинули в результаті аварії вертольота в високогірному районі Казбегі. Про це повідомляє телекомпанія Rustavi 2 у четвер, 6 червня.

    За попередніми даними, американський вертоліт Bell505 належав приватній компанії Авіатор плюс. Один із загиблих - пілот.

    «Розпочато слідство. Поки ніхто не знає, що і як сталося. Вертоліт 2018 року випуску моделі BELL 505 один рік літав в звичайному режимі», - сказав представник Авіатор плюс Олександр Іскандаров.

    Компанією Авіатор плюс володіє Adjaragroup, що займається готельним бізнесом в Грузії і володіє мережею готелів Rooms. Як говориться в спеціальній заяві Adjaragroup, вертоліт прямував в готель, розташований в Казбегському районі - Rooms Hotel Kazbegi. За їхніми даними, загинули пілот і два співробітники готелю.

    За фактом аварії вертольота МВС Грузії порушило кримінальну справу за статтею про порушення правил безпеки руху, що спричинило смерть двох або більше осіб.

     

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