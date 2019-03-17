У Грузії зійшла з рейок електричка з пасажирами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Інцидент стався за 150 метрів від залізничного вокзалу Кутаїсі

Пасажирський електропоїзд №683, що виконував в суботу ввечері рейс з Кутаїсі в Батумі, зійшов з рейок.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на грузинські ЗМІ.

Як наголошується, інцидент стався за 150 метрів від залізничного вокзалу Кутаїсі, коли частина поїзда раптом зійшла з рейок і електричка різко зупинилася.

Серед пасажирів постраждалих немає. На місці аварії працює поліція.