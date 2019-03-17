У Грузії зійшла з рейок електричка з пасажирами
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Інцидент стався за 150 метрів від залізничного вокзалу Кутаїсі
Пасажирський електропоїзд №683, що виконував в суботу ввечері рейс з Кутаїсі в Батумі, зійшов з рейок.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на грузинські ЗМІ.
Як наголошується, інцидент стався за 150 метрів від залізничного вокзалу Кутаїсі, коли частина поїзда раптом зійшла з рейок і електричка різко зупинилася.
Серед пасажирів постраждалих немає. На місці аварії працює поліція.