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    У Грузії зійшла з рейок електричка з пасажирами

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    У Грузії зійшла з рейок електричка з пасажирами

    Інцидент стався за 150 метрів від залізничного вокзалу Кутаїсі

    Пасажирський електропоїзд №683, що виконував в суботу ввечері рейс з Кутаїсі в Батумі, зійшов з рейок.

    Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на грузинські ЗМІ.

    Як наголошується, інцидент стався за 150 метрів від залізничного вокзалу Кутаїсі, коли частина поїзда раптом зійшла з рейок і електричка різко зупинилася.

    Серед пасажирів постраждалих немає. На місці аварії працює поліція.

    ЗМІ поліція
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