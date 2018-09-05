У Грузію не пустили російських журналістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Військовий оглядач «Тасс» Віктор Літовкін не потрапив у Грузію

Росіяни їхали в Грузію начебто на південнокавказький медіафорум

Влада Грузії повідомила трьом росіянам, що їм заборонений в'їзд до республіки.

Про це повідомив військовий оглядач «Тасс» Віктор Літовкін.

За словами Літовкіна, він, Олексій Токарєв і керівник Міжнародної ради Асоціації дослідників російського суспільства Геннадій Бордюгов прямували в Тбілісі для участі в міжнародному південнокавказькому медіафорумі.

«Однак нам видали папір грузинською мовою. За що не пустили до Грузії – незрозуміло. Було заявлено, що нам закритий в'їзд до Грузії, ставилися при цьому до нас нормально і ввічливо. Ми вже приземлилися в Москві», - розповів Літовкін.

У МВС Грузії вже підтвердили факт відмови у в'їзді в країну трьом росіянам.

«Підтверджуємо інформацію, що, згідно із законодавством, кореспондент агентства «Тасс» Віктор Літовкін не був допущений на територію Грузії», - заявили у відомстві.

Як пояснили в МВС Грузії, рішення не допустити в республіку журналістів прийнято на підставі так званого закону про окуповані території. Відповідно до нього, в'їзд в Абхазію і Південну Осетію можливий тільки з території Грузії. Особам, які порушили це положення, в'їзд до Грузії заборонений. Крім того, їм може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

Раніше повідомлялося, що Білорусь обмежила виїзд за кордон п’ятьом журналістам у так званій «справі БелТА».