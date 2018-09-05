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    У Грузію не пустили російських журналістів

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    Військовий оглядач&nbsp;&laquo;Тасс&raquo;&nbsp;Віктор Літовкін не потрапив у Грузію - У Грузію не пустили російських журналістів
    Військовий оглядач «Тасс» Віктор Літовкін не потрапив у Грузію

    Росіяни їхали в Грузію начебто на південнокавказький медіафорум

    Влада Грузії повідомила трьом росіянам, що їм заборонений в'їзд до республіки.

    Про це повідомив військовий оглядач «Тасс» Віктор Літовкін.

    За словами Літовкіна, він, Олексій Токарєв і керівник Міжнародної ради Асоціації дослідників російського суспільства Геннадій Бордюгов прямували в Тбілісі для участі в міжнародному південнокавказькому медіафорумі.

    «Однак нам видали папір грузинською мовою. За що не пустили до Грузії – незрозуміло. Було заявлено, що нам закритий в'їзд до Грузії, ставилися при цьому до нас нормально і ввічливо. Ми вже приземлилися в Москві», - розповів Літовкін.

    У МВС Грузії вже підтвердили факт відмови у в'їзді в країну трьом росіянам.

    «Підтверджуємо інформацію, що, згідно із законодавством, кореспондент агентства «Тасс» Віктор Літовкін не був допущений на територію Грузії», - заявили у відомстві.

    Як пояснили в МВС Грузії, рішення не допустити в республіку журналістів прийнято на підставі так званого закону про окуповані території. Відповідно до нього, в'їзд в Абхазію і Південну Осетію можливий тільки з території Грузії. Особам, які порушили це положення, в'їзд до Грузії заборонений. Крім того, їм може загрожувати адміністративна або кримінальна відповідальність.

    Раніше повідомлялося, що Білорусь обмежила виїзд за кордон п’ятьом журналістам у так званій «справі БелТА».

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