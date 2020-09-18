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    У Харкові чоловік підірвав себе гранатою

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    На місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки - У Харкові чоловік підірвав себе гранатою
    На місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки

    57-річний чоловік перебував у депресивному стані

    У центральній частині Харкова на вулиці Алчевських чоловік підірвав себе гранатою. Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

    Зазначається, що від отриманих поранень він помер.

    «Близько 15:30 до поліції зателефонувала жінка і повідомила, що її чоловік взяв підозрілий предмет і пішов у гараж. За її словами, він перебував у депресивному стані. Коли вона через деякий час прийшла в гараж і спробувала поговорити з чоловіком, він не пустив її в приміщення і заявив, що покінчить життя самогубством», – йдеться в повідомленні.

    Поліція інформує, що після прибуття на місце події, виявила в автомобілі на задньому сидінні тіло чоловіка із травмами, несумісними з життям.

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    У Харкові чоловік підірвав себе гранатою
    У Харкові чоловік підірвав себе гранатою
    У Харкові чоловік підірвав себе гранатою
    У Харкові чоловік підірвав себе гранатою
    У Харкові чоловік підірвав себе гранатою

    «На місці події працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки», – повідомили у поліції.

    Інформацію за вказаним фактом зареєстровано в Єдиному обліку Київського відділу поліції. Усі обставини події встановлюються. 

    Харків смерть вибухівка поліція жінка чоловік гараж
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