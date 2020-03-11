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    Новини

    У Харкові чоловік напав на лікарів швидкої

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    У Харкові чоловік напав на лікарів швидкої

    Постраждав 60-річний лікар, його госпіталізовано

    У Харкові чоловік накинувся на бригаду швидкої допомоги та поранив лікаря, якого було госпіталізовано. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.

    Інформація про зазначений факт надійшла 9 березня до оператора спецлінії поліції «102».

    За попередніми даними, під час виклику на вулицю Плиточну невідомі чоловіки накинулися на бригаду швидкої медичної допомоги. В результаті постраждав 60-річний лікар, його госпіталізовано.

    Відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років.

    Наразі поліцейські встановлюють осіб, причетних до даного кримінального правопорушення.

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