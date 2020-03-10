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    У Чернівцях ще трьох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус

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    У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус - У Чернівцях ще трьох осіб госпіталізували з підозрою на коронавірус
    У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус

    Станом на 10 березня в Україні зарєстровано один лабораторно підтверджений випадок COVID-19

    Упродовж цієї доби, 10 березня, на Буковині з підозрою на нову коронавірусну інфоекцію COVID-19 госпіталізували трьох осіб.

    Про це повідомляє пресслужба Чернівецької ОДА.

    Як зазначається, ще два пацієнти звернулися до медиків з ознаками інфекційного захворювання, після чого громадян було госпіталізовано.

    Окрім цього, за останніми даними, у лікарні з підозрою на COVID-19 у Чернівецькій області загалом перебувають 5 осіб.

    Нагадаємо, у вівторок зранку, 10 березня, у Чернівцях з підозрою на коронавірус було госпіталізовано чоловіка, який нещодавно повернувся з однієї із країн, де зафіксовано випадок захворювання.

    До слова, згідно з останніми даними, за весь період Міністерство охорони здоров'я отримало 40 підозр щодо захворювання на COVID-19 в Україні. А станом на 10 березня на території країни зареєстровано 1 лабораторно підтверджений випадок коронавірусу.

    Нагадаємо, 3 березня в Україні зафіксували перший випадок зараження коронавірусом Sars-CoV-2, повідомив головний санлікар України, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко. Заражений чоловік, житель Чернівецької області, до 26 лютого подорожував зі своєю дружиною Італією.

    У Чернівцях дружину хворого на коронавірус українця відправили в обсервацію. Цього вимагали її сусіди, які протестували та погрожували перекрити дорогу.

    Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що карантинні заходи через коронавірус в Україні будуть запроваджувати після реєстрації випадків внутрішньої передачі інфекції.

    Як повідомлялося, у 23 депутатів парламенту Ірану підтвердили коронавірус.

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