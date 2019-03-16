У Харкові чоловік викрав легковик за допомогою евакуатора



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Зловмисник заволодів автівкою, помістив в гараж та почав розбирати її на запчастини

11 березня до Шевченківського відділу поліції звернувся 27-річний харків’янин. Він заявив про зникнення свого автомобілю «Део сенс», який був припаркований на проспекті Науки. Хлопець зазначив, що автівка простояла за вказаною адресою близько тижня, адже мала певні технічні ушкодження.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Під час проведення комплексу оперативно-розшукових заходів працівники поліції встановили, що до скоєння злочину причетний 30-річний харків’янин.

Оперативники затримали його в орендованому гаражі під час розбирання викраденого автомобіля на запчастини.

Чоловік зізнався, що примітив автівку, яка кілька днів простояла без нагляду. В машині було спущене колесо, тому хлопець вирішив, що власники транспортного засобу заберуть автомобіль не скоро.

Зловмисник за допомогою евакуатора заволодів автівкою, помістив в гараж та почав розбирати її на запчастини, щоб в майбутньому їх продати. Саме за цим заняттям його і застали поліцейські.

Відомості про дану подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Зараз вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні кримінального правопорушення та обрання міри запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.