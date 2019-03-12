У Харкові дівчина роздяглася перед поліцейськими
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Розсилка
Жінка відмовилася платити за кальян, співробітники закладу викликали поліцію
У Харкові клієнтка ресторану Якіторія відмовилася платити, а перед прибулими співробітниками поліції повністю роздяглася.
Про це повідомили користувачі соцмережі Twitter.
Відзначається, що інцидент стався в закладі на вулиці Квітки-Основ'яненка.
«Панночка відмовилася платити за кальян, співробітники закладу викликали копів - і тут почалося найцікавіше! Вона роздяглася догола і влаштувала істерику», - йдеться в повідомленні.
Також очевидець стверджує, що з дівчиною була ще й дитина, але на відео її не видно.
Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику— Хуёвая Салтовка Харьков (@h_saltovka) 11 березня 2019 р.
По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc
Місцеве видання Newsroom повідомляє, що в патрульній поліції підтвердили інформацію про інцидент.
За словами правоохоронців, «поведінка жінки не відповідала обстановці», тому вони викликали на місце спеціальну бригаду швидкої допомоги, яка відвезла пацієнтку до лікарні.