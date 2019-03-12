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    У Харкові дівчина роздяглася перед поліцейськими

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    <div class="post-item__photo-author">Дівчина покурила кальян, але не змогла розплатитися</div> - У Харкові дівчина роздяглася перед поліцейськими
    Дівчина покурила кальян, але не змогла розплатитися
    Фото: Скріншот

    Жінка відмовилася платити за кальян, співробітники закладу викликали поліцію

    У Харкові клієнтка ресторану Якіторія відмовилася платити, а перед прибулими співробітниками поліції повністю роздяглася.

    Про це повідомили користувачі соцмережі Twitter.

    Відзначається, що інцидент стався в закладі на вулиці Квітки-Основ'яненка.

    «Панночка відмовилася платити за кальян, співробітники закладу викликали копів - і тут почалося найцікавіше! Вона роздяглася догола і влаштувала істерику», - йдеться в повідомленні.

    Також очевидець стверджує, що з дівчиною була ще й дитина, але на відео її не видно.

    Місцеве видання Newsroom повідомляє, що в патрульній поліції підтвердили інформацію про інцидент.

    За словами правоохоронців, «поведінка жінки не відповідала обстановці», тому вони викликали на місце спеціальну бригаду швидкої допомоги, яка відвезла пацієнтку до лікарні.

    Харків Національна поліція України Twitter жінка
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