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    У Харкові електричка збила на смерть жінку

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    Інцидент стався на залізничному перегоні Харків-Балашовський - У Харкові електричка збила на смерть жінку
    Інцидент стався на залізничному перегоні Харків-Балашовський

    Від отриманих травм жінка загинула на місці

    У Харкові електричка сполученням Лосєве - Балашівка смертельно травмувала жінку.

    Про це у четвер повідомляє регіональне управління Нацполіції. 

    Інцидент стався напередодні ввечері на залізничному перегоні Харків-Балашовський, неподалік від зупинки пункту 16 км.

    Від отриманих травм жінка загинула на місці. Рух поїздів на вказаній ділянці було зупинено на півтори години.

    «Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Перевірка триває», - розповіли в поліції.

    Нагадаємо, раніше молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали.

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