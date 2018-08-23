У Харкові електричка збила на смерть жінку
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Інцидент стався на залізничному перегоні Харків-Балашовський
Від отриманих травм жінка загинула на місці
У Харкові електричка сполученням Лосєве - Балашівка смертельно травмувала жінку.
Про це у четвер повідомляє регіональне управління Нацполіції.
Інцидент стався напередодні ввечері на залізничному перегоні Харків-Балашовський, неподалік від зупинки пункту 16 км.
Від отриманих травм жінка загинула на місці. Рух поїздів на вказаній ділянці було зупинено на півтори години.
«Інформація зареєстрована в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень Немишлянського відділу поліції. Вирішується питання про кваліфікацію події за Кримінальним кодексом України. Перевірка триває», - розповіли в поліції.
Нагадаємо, раніше молодики у масках зупинили електричку у Києві і розмалювали.