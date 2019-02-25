На СТО у Києві сталася пожежа: є постраждалий (фото)



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До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу Фото: ДСНС

Працівник СТО отримав опіки рук і обличчя

Сьогодні, 25 лютого, о 12:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Генерала Карбишева.

На місце події виїхали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події було встановлено, що пожежа виникла у 2-поверховій будівлі станції технічного обслуговування на 1-му поверсі, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

О 12:59 бійці локалізували пожежу на площі 75 кв. м, а о 13:33 - ліквідували.

До приїзду рятувальників працівник СТО намагався самостійно загасити займання, внаслідок чого отримав опіки рук і обличчя. Перша медична допомога йому була надана на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.

До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

Як повідомлялося, у понеділок, 25 лютого, в Солом'янському районі столиці сталася пожежа: загорілася будівля на території Свято-Покровської церкви.