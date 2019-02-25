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    На СТО у Києві сталася пожежа: є постраждалий (фото)

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    <p>До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу</p> - На СТО у Києві сталася пожежа: є постраждалий (фото)

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу

    Фото: ДСНС

    Працівник СТО отримав опіки рук і обличчя

    Сьогодні, 25 лютого, о 12:06 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшла інформація про пожежу на вул. Генерала Карбишева.

    На місце події виїхали рятувальники 13-ї Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши до місця події було встановлено, що пожежа виникла у 2-поверховій будівлі станції технічного обслуговування на 1-му поверсі, повідомляє прес-служба столичного управління ДСНС.

    О 12:59 бійці локалізували пожежу на площі 75 кв. м, а о 13:33 - ліквідували.

    До приїзду рятувальників працівник СТО намагався самостійно загасити займання, внаслідок чого отримав опіки рук і обличчя. Перша медична допомога йому була надана на місці, від госпіталізації чоловік відмовився.

    До гасіння пожежі було залучено 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 16 чоловік особового складу.

    Обставини виникнення пожежі наразі з’ясовуються.

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