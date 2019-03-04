Вночі на Борщагівці палали торговельні кіоски



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Один металевий кіоск згорів повністю, а в трьох інших пошкоджено вітрину, торговельне обладнання

У ніч на понеділок, 4 березня, сталася пожежа в металевому кіоску на вулиці Жолудєва 4, що у Святошинському районі столиці. Повідомлення про загорання надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 00:19.

«На місце події негайно було направлено рятувальників 18 державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю на місце події вогнеборці встановили, що пожежа виникла в кіоску з продажу овочів та фруктів з розповсюдженням на суміжні 3 торговельні кіоски. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння пожежі», - інформує прес-служба столичного управління ДСНС.

О 00:40 пожежу було локалізовано, а о 00:46 ліквідовано.

Внаслідок пожежі один металевий кіоск згорів повністю, а в трьох інших пошкоджено вітрину, торговельне обладнання, віконні рами на площі 40 кв. м.

На місце пожежі виїжджало 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає.

Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Як повідомлялося, впродовж минулого тижня (з 25 лютого до 3 березня) у Києві ліквідовано 137 пожеж.