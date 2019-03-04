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    Під Києвом згоріли вщент чотири автівки: поліція розшукує паліїв

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    Камери відеонагляду зафіксували паліїв - Під Києвом згоріли вщент чотири автівки: поліція розшукує паліїв
    Камери відеонагляду зафіксували паліїв
    Фото: Нацполіція

    Двоє невідомих підпалили Mazda, а вогонь перекинувся на припарковані поруч автомобілі

    У ніч на понеділок, 4 березня, у Вишгороді Київської області невідомі підпалили автомобіль Mazda CX-5. Потім сильним поривом вітру вогонь перекинувся на автівки, припарковані поруч. В результаті чого чотири автомобілі Mazda, Skoda, Daewoo Lanos та Mitsubishi знищено повністю. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Нацполіції у Київській області.

    «Повідомлення про загорання автівки у провулку Квітковий, що у Вишгороді надійшло до поліції Київщини близько 2-ї години ночі від випадкового свідка. Небайдужий житель вказав на двох осіб у темному одязі, які тікали у цей час від палаючого авто», - інформують правоохоронці.

    На місці події працювали слідчо-оперативна група Вишгородського відділу поліції, група реагування патрульної поліції, криміналістична лабораторія Головного управління поліції Київщини, рятувальники.

    Поліцейські вилучили пожежне сміття, інші речові докази, які у подальшому будуть направлені на проведення відповідних експертиз. 

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    Під Києвом згоріли вщент чотири автівки: поліція розшукує паліїв
    Під Києвом згоріли вщент чотири автівки: поліція розшукує паліїв

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

    Наразі працівники поліції проводять оперативно-розшукові заходи щодо встановлення осіб, причетних до підпалу, з метою їхнього затримання. Також з’ясовуються усі обставини події. 

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