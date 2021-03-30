У Харкові зайнято майже 90% ліжок для хворих на коронавірус

У поліклініках Харкова триває тестування всіх пацієнтів, які звертаються з ознаками застудного захворювання

У лікарнях Харкова зайняті 87,2% призначених для лікування хворих на Covid-19.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради з посиланням на заступницю міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

«732 пацієнти проходять лікування у стаціонарі, 438 з них знаходяться на кисневій підтримці», – зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, у поліклініках триває тестування всіх пацієнтів, які звертаються з ознаками застудного захворювання.

До слова, напередодні у Харкові від тропічної малярії померла 40-річна жінка. У неї виявили хворобу через кілька днів після повернення з Танзанії.

Також повідомлялося, що столиця підготувала 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус.

А ковідних пацієнтів з Одеси везуть у районні лікарні.