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    У Харкові зайнято майже 90% ліжок для хворих на коронавірус

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    732 пацієнти проходять лікування у стаціонарі - У Харкові зайнято майже 90% ліжок для хворих на коронавірус

    732 пацієнти проходять лікування у стаціонарі

    У поліклініках Харкова триває тестування всіх пацієнтів, які звертаються з ознаками застудного захворювання

    У лікарнях Харкова зайняті 87,2% призначених для лікування хворих на Covid-19.

    Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради з посиланням на заступницю міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

    «732 пацієнти проходять лікування у стаціонарі, 438 з них знаходяться на кисневій підтримці», – зазначила Горбунова-Рубан.

    За її словами, у поліклініках триває тестування всіх пацієнтів, які звертаються з ознаками застудного захворювання.

    До слова, напередодні у Харкові від тропічної малярії померла 40-річна жінка. У неї виявили хворобу через кілька днів після повернення з Танзанії.

    Також повідомлялося, що столиця підготувала 6 тисяч ліжок для прийому хворих на коронавірус.

    А ковідних пацієнтів з Одеси везуть у районні лікарні.

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    Теги: Харків здоров'я лікарня коронавірус
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