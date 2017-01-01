У Харкові лікарню покинула остання постраждала в кривавій ДТП

Останню постраждалу – 25-річну Анну Комар з Кременчука – виписали з відділення нейрохірургії

Останню постраждалу в ДТП 18 жовтня у Харкові, де на місці загинули п’ятеро людей і ще шестеро постраждали, виписали з Харківської обласної клінічної лікарні. Про це розповіла заступник головного лікаря лікарні по медичній частині Ірина Лодяна. «Останню постраждалу – 25-річну Анну Комар з Кременчука – виписали з відділення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Смертельна ДТП у Харкові 18 жовтня

Останню постраждалу – 25-річну Анну Комар з Кременчука – виписали з відділення нейрохірургії

Останню постраждалу в ДТП 18 жовтня у Харкові, де на місці загинули п’ятеро людей і ще шестеро постраждали, виписали з Харківської обласної клінічної лікарні.

Про це розповіла заступник головного лікаря лікарні по медичній частині Ірина Лодяна.

«Останню постраждалу – 25-річну Анну Комар з Кременчука – виписали з відділення нейрохірургії з загальним поліпшенням стану. Однак через 3 місяці, як домовилися, вона приїде в лікарню до фахівців, бо в неї була закрита черепно-мозкова травма, травма колінного суглоба, поверхнева рана м’яких тканин голови», – зазначила Лодяна.

За її словами, на сьогодні пацієнтка не потребує особливого лікування.

«Після виписки Анна відразу ж поїхала додому, до Кременчука», – додала лікар.

Крім цього, вона повідомила, що наприкінці січня в лікарні чекають і виписану з лікарні 22 листопада 30-річну вагітну Жанну Власенко: «У цей термін у неї мають бути пологи».

Нагадаємо, 20 жовтня правоохоронці озвучували результати медичного обстеження, згідно з якими експерти встановили факт вживання опіатів водієм Lexus Оленою Зайцевою. Також повідомлялося, що відразу після аварії дорожники відновили на місці аварії стоп-лінію, якої не було на момент ДТП.

Як відомо, увечері 18 жовтня у Харкові на перехресті вул.Сумської і провулка Мечникова автомобіль Lexus RX під керуванням 20-річної Олени Зайцевої, рухаючись на заборонний сигнал світлофора, зіткнувся з автомобілем Volkswagen Touareg. Унаслідок зіткнення Lexus вилетів на тротуар і наїхав на 11 пішоходів, 5 з яких загинули на місці. Ще одна дівчина померла від отриманих травм у лікарні вранці 26 жовтня.

Джерело: Укрінформ