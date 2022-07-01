У Харкові лунають вибухи (відео)
В місті та області — повітряна тривога
У Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.
Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.
З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.
У місцевих пабликах пишуть про виліт ракет із боку російського Бєлгорода.
Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.
Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.
«Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах, на жаль, 2 людей загинули, 1 госпіталізований», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
Але, за його словами, необхідності евакуації людей із Харкова наразі немає.