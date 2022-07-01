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    У Харкові лунають вибухи (відео)

    Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами Харків - У Харкові лунають вибухи (відео)
    Російські окупанти продовжують обстрілювати ракетами Харків
    фото з відкритих джерел

    В місті та області — повітряна тривога

    У Харкові пролунало декілька потужних вибухів. Відповідну інформацію повідомили місцеві жителі.

    Перед початком обстрілу з боку РФ у місті та області пролунала повітряна тривога.

    З боку офіційної влади наразі не надходило підтвердженої інформації про потрапляння ворожих снарядів у місто чи область.

    У місцевих пабликах пишуть про виліт ракет із боку російського Бєлгорода.

    Зазначимо, що російські окупанти обстрілюють Харків щовечора.

    Як повідомлялося, 28 червня близько 12:30 військові країни-агресора обстріляли Індустріальний район Харкова. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств. Поранено п’ятьох співробітників.

    «Влучили в одне із підприємств, постраждав житловий будинок. У Циркунах, на жаль, 2 людей загинули, 1 госпіталізований», – повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

    Але, за його словами, необхідності евакуації людей із Харкова наразі немає.

    Теги: Харків вибух росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Харкові лунають вибухи (відео)