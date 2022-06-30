Зеленський заявив про надзвичайно тяжку ситуацію на Донбасі

Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається, зазначив президент

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 30 червня ситуація на Донбасі залишається найбільш жорсткою та надзвичайно тяжкою. Про це глава держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Зеленський наголосив, що окупанти дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по Україні.

«Вогнева перевага окупантів досі дуже відчувається – вони дістали вже просто все зі своїх запасів, щоб бити по нам: по Луганщині, по Донеччині. Я вдячний кожному і кожній, хто захищає наші позиції в таких умовах. Це справжній героїзм», – зазначив глава держави.

Президент розповів, що головне слово сьогоднішнього дня «Зміїний». Президент пояснив, що це значно змінює ситуацію в Чорному морі.

«Безперечно, головне слово сьогодні – «Зміїний». Мабуть, так само багато говорили про Зміїний тільки в той день, коли туди прибув російський корабель. Потім і корабель відбув – назавжди, а тепер і острів знову вільний. Я вдячний Головному управлінню розвідки, бійцям «Альфи», вдячний нашим артилеристам, пілотам армійської авіації та Повітряних сил, командуванню «Олександрія», – сказав президент.

Нагадаємо, Збройні Сили України сьогодні звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від рашистів.

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