У Харкові маршрутка протаранила відбійник і перевернулася
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За попередніми даними, пасажирів у салоні не було
На Кільцевій дорозі у Харкові маршрутка зіткнулася з відбійником, після чого перекинулася на бік.
Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області.
ДТП сталася 28 серпня близько 20-ї години.
«За попередньою інформацією, водій автобусу 217 маршруту здійснив наїзд на відбійник, після чого перекинувся на бік», - розповіли в поліції.
Водія маршрутки госпіталізували. За попередніми даними, пасажирів у салоні не було.
Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.
Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП поблизу с. Грибівка Овідіопольського району на Одещині постраждали 11 людей, серед яких троє дітей. Усі вони з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікарні.
Джерело: УНН