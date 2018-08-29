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    У Харкові маршрутка протаранила відбійник і перевернулася

    • Розсилка
    У Харкові маршрутка протаранила відбійник і перевернулася

    За попередніми даними, пасажирів у салоні не було

    На Кільцевій дорозі у Харкові маршрутка зіткнулася з відбійником, після чого перекинулася на бік.

    Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Харківської області.

    ДТП сталася 28 серпня близько 20-ї години.

    «За попередньою інформацією, водій автобусу 217 маршруту здійснив наїзд на відбійник, після чого перекинувся на бік», - розповіли в поліції.

    Водія маршрутки госпіталізували. За попередніми даними, пасажирів у салоні не було.

    Обставини аварії встановлює слідчо-оперативна група.

    Раніше повідомлялося, що в результаті ДТП поблизу с. Грибівка Овідіопольського району на Одещині постраждали 11 людей, серед яких троє дітей. Усі вони з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікарні.

    Джерело: УНН

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