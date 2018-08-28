На Одещині перекинувся мікроавтобус: постраждали 11 людей



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Фото: Відділ комунікації поліції в Одеській області

Мікроавтобус перевозив пасажирів з Кривого Рогу в Затоку на відпочинок

В результаті ДТП поблизу с. Грибівка Овідіопольського району на Одещині постраждали 11 людей, серед яких троє дітей. Усі вони з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізовані до лікарні.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції в Одеській області.

Аварія сталася близько 8 години ранку у вівторок, 28 серпня.

Попередньо встановлено, що водій мікроавтобусу «Мерседес Спринтер» на повороті дороги не впорався з керуванням та допустив зіткнення з вантажним автомобілем «Фольксваген Транспортер». В результаті ДТП мікроавтобус перекинувся на бік.

Зазначається, що мікроавтобус перевозив пасажирів з Кривого Рогу в Затоку на відпочинок.

На місці ДТП працюють співробітники поліції. Обставини аварії встановлюються.

Нагадаємо, на Львівщині в ніч на вівторок, 28 серпня, сталася смертельна ДТП з бензовозом.