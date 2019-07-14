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    У Харкові на ходу загорілась маршрутка

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    До місця виклику виїхало 2 відділення служби порятунку - У Харкові на ходу загорілась маршрутка
    До місця виклику виїхало 2 відділення служби порятунку

    Маршрутка повністю згоріла

    У Харкові під час спалахнула маршрутка, внаслідок чого транспортний засіб повністю згорів. Про це повідомляє прес-служба ДержНС у Харківській області.

    Займання відбулося вчора, 13 липня, пожежа сталася під час руху маршрутки № 61 «Центральний ринок - Лиса гора». На вул. Курилівській почало горіти у моторному відсіку. Що стало причиною займання, поки невідомо.

    Одразу після цього водій евакуював пассажирів із транспорту та намагався сам загасити пожежу, але йому це не вдалося.

    «До місця виклику виїхало 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що у маршрутці горіли моторний відсік та салон на площі близько 10 кв. м», - йдеться у повідомленні.

    За даними прес-служба ДержНС, вже за 17 хв пожежу повністю ліквідували, потерпілих немає.

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