У Харкові невідомий кинув гранату у двір приватного будинку



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У Харкові невідомий кинув гранату у двір приватного будинку

Поліцією вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб

Сьогодні вночі в Холодногірському районі Харкова невідома особа кинула гранату Ф-1 у двір приватного будинку по вулиці Дмитра Вишневецького. Про це повідомляє відділ комунікації Харківської поліції.

«5 вересня близько 04:00 до поліції надійшла інформація про те, що невідомий кинув вибуховий пристрій у двір приватного будинку по вулиці Дмитра Вишневецького. За адресою виїжджали керівництво, слідчо-оперативна група Холодногірського відділу поліції та співробітники вибухотехнічного управління обласного главку поліції. В ході огляду фахівці попередньо встановили, що вибухнула ручна граната Ф-1», - сказано в повідомленні. Внаслідок вибуху пошкоджені дві автівки, які стояли у дворі, стіна будинку та паркан. Наразі поліцією вживаються заходи щодо встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб.