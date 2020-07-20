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    Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донеччині

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    <p>26-річний Василь Кравченко був родом із міста Ізяслав на Хмельниччині</p> - Стало відоме ім’я військового, який сьогодні загинув на Донеччині

    26-річний Василь Кравченко був родом із міста Ізяслав на Хмельниччині

    В обідню пору противник почав обстріл, і боєць отримав смертельне поранення в голову

    У понеділок, 20 липня, у районі проведення операції Об’єднаних сил біля Шумів на Донеччині загинув старший стрілець десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти 503-го окремого батальйону морської піхоти Василь Кравченко.

    Про це інформує хмельницьке видання «Є» з посиланням на Ізяславський районний військовий комісаріат.

    «Василь загинув під час виконання службових обов’язків. В обідню пору противник почав обстріл, і боєць отримав смертельне поранення в голову», – повідомили в комісаріаті.

    Відомо, що 26-річний Василь Кравченко був родом із міста Ізяслав на Хмельниччині. На фронті – з лютого 2018 року.

    vasy

    У квітні 2020 року він одружився. У військового залишилася дружина, мати і батько.

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