На Одещині 75-річний водій на раритетному легковику збив людину і втік з місця ДТП



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Наразі поліція затримали 75-річного водія, жителя Миколаївської області

ДТП сталася близько дев’ятої ранку на автошляху Київ – Одеса біля смт. Любашівка, загинув 38-річний чоловік

На Одещині 75-річний водій автомобіля «Волга» збив на смерть чоловіка, який переходив дорогу і зник з місця ДТП. Про це повідомляє поліція Одещини.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталася близько дев’ятої ранку на автошляху Київ – Одеса біля смт. Любашівка, загинув 38-річний чоловік.

У поліції інформують, що дідусь здійснив наїзд на жителя м. Первомайськ Миколаївської області, який, вийшовши з автомобіля «Renault Master», перетинав дорогу.

«Постраждалий від отриманих травм загинув миттєво, а водій з місця пригоди зник», - наголошують правоохоронці.

Наразі поліція затримали 75-річного водія, жителя Миколаївської області.

Нагадаємо, 18 липня на Вінниччині сталася аварія зі смертельним наслідком. У селі Дмитрашківка Піщанського району з’їхав у кювет водій мотоцикла «КМЗ Днепр-11».