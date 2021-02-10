У Харкові правозахисники «кришували» повій

Підозрювані входять до складу громадської організації «Міжнародний комітет захисту прав людини»

У Харкові викрили злочинне угрупування з шести чоловіків, які займалися сутенерством. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції в Харківській області.

У рамках досудового розслідування, відкритого у вересні 2020 року за ч. 2 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України, правоохоронці викрили шістьох чоловіків у сутенерстві. «Працівниці» займалися проституцією у Московському районі Харкова.

Як з’ясувалося, підозрювані входять до складу громадської організації «Міжнародний комітет захисту прав людини».

Організував незаконну діяльність 29-річний житель Харкова. 28-річний співучасник забезпечував правовий захист жінок від правоохоронних органів. Четверо інших чоловіків віком від 20 до 35 років працювали позмінно та забезпечували охорону повій, організацію транспорту для їх переміщення до клієнтів з метою надання сексуальних послуг. Також поліцейські встановили 12 жінок, які займалися проституцією.

В січні 2021 року слідчі затримали учасників групи.

Під час обшуків за місцями мешкання та в транспортних засобах фігурантів вилучені гроші, банківські картки, мобільні телефони, газовий балончик, травматичні пістолети з резиновими кулями, документи, особисті записи.

На даний час повідомлено про підозру у скоєнні злочину всім учасникам групи. П’ятьом чоловікам обраний запобіжний захід у виді тримання під вартою, ще одному підозрюваному – цілодобовий домашній арешт. Досудове розслідування триває.