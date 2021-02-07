Правозахисники: у колонії РФ помер українець. Йому не надали допомогу

У колонії українця заразили ВІЛ-інфекцією, при цьому необхідну медичну допомогу йому не було надано, відзначають правозахисники

Попри порушення міжнародного гуманітарного права українця 2019 року вивезли для відбування покарання до Росії

У російській колонії внаслідок неналежного надання медичної допомоги помер засуджений житель окупованого Криму.

Про це повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на експерта Регіонального центру прав людини Романа Мартиновського.

«Уранці 5 лютого 2021 року у ВК-1 Адигеї (РФ) помер внаслідок неналежного надання медичної допомоги громадян України – ув'язнений Здоренко Володимир, 1971 р.н.», – йдеться в повідомленні.

За інформацією Мартиновського, Здоренко був засуджений в окупованому Криму за крадіжку. Попри порушення міжнародного гуманітарного права українця 2019 року вивезли для відбування покарання до Росії.

У колонії українця заразили ВІЛ-інфекцією, при цьому необхідну медичну допомогу йому не було надано.

Кримська правозахисна група нагадує, що згідно зі статтею 38 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, особи, які перебувають під захистом, мають право на медичну допомогу та лікування в лікарні в такій самій мірі, як і громадяни держави, на території якої вони перебувають, якщо цього вимагає стан їхнього здоров'я.

Крім того, стаття 76 Конвенції стосується зобов'язань держави-окупанта щодо особливо уразливої категорії – осіб, які перебувають під захистом і обвинувачені у скоєнні злочину.

«Окупаційні органи повинні встановити для таких осіб санітарний та харчовий режими, які є достатніми для підтримання їхнього здоров'я. Вони повинні отримувати таку медичну допомогу, якої потребує стан їхнього здоров'я », – наголошують правозахисники.

Зазначимо, минулого місяця в окупованому Криму було побито дружину та доньку українського політвʼязня.