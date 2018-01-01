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    У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами

    Хабарник вимагав гроші за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй
    Правоохоронці затримали головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУ Державної фіскальної служби в Харкiвськiй областi, який вимагав 250 тис. грн за зменшення розмiру штрафу. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. «Поліцейськими за процесуального керiвництва вiйськової прокуратури Харкiвського гарнiзону та за
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    Хабарник вимагав гроші вiд директора підприємства, де проводилася планова перевірка
    Фото: ГПУ
    Хабарник вимагав гроші вiд директора підприємства, де проводилася планова перевірка

    Хабарник вимагав гроші за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй

    Правоохоронці затримали головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУ Державної фіскальної служби в Харкiвськiй областi, який вимагав 250 тис. грн за зменшення розмiру штрафу.

    Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.

    «Поліцейськими за процесуального керiвництва вiйськової прокуратури Харкiвського гарнiзону та за матерiалами Управління СБУ Харківської області в ходi здiйснення досудового розслiдування пiд час отримання неправомiрної вигоди у сумi 250 000 гривень викрито та затримано головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУ ДФС України в Харкiвськiй областi», - йдеться у повідомленні.

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    У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами
    У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами
    У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами
    У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами
    У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами

    Хабарник вимагав гроші вiд директора підприємства, де проводилася планова перевірка, за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй.

    Слідчі дії тривають.

    Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів США.

    Харків ДФС СБУ кримінал корупція в Україні хабар Генпрокуратура гроші
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