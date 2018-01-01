У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами

Хабарник вимагав гроші за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй

Правоохоронці затримали головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУ Державної фіскальної служби в Харкiвськiй областi, який вимагав 250 тис. грн за зменшення розмiру штрафу. Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури. «Поліцейськими за процесуального керiвництва вiйськової прокуратури Харкiвського гарнiзону та за