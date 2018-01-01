У Харкові ревізор-інспектор «торгував» штрафами
- Сьогодні, 02:30
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Хабарник вимагав гроші за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй
Правоохоронці затримали головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУ Державної фіскальної служби в Харкiвськiй областi, який вимагав 250 тис. грн за зменшення розмiру штрафу.
Про це повідомила прес-служба Генпрокуратури.
«Поліцейськими за процесуального керiвництва вiйськової прокуратури Харкiвського гарнiзону та за матерiалами Управління СБУ Харківської області в ходi здiйснення досудового розслiдування пiд час отримання неправомiрної вигоди у сумi 250 000 гривень викрито та затримано головного державного ревiзора-інспектора управлiння аудиту ГУ ДФС України в Харкiвськiй областi», - йдеться у повідомленні.
Хабарник вимагав гроші вiд директора підприємства, де проводилася планова перевірка, за зменшення розмiру нарахування штрафних санкцiй.
Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів США.