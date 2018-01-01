На Одещині на хабарі попався заступник військового комісара

За непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів

Заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в 1000 доларів США. Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону. «Встановлено, що за непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів. Правопорушника затримано безпосередньо під час



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Правопорушника затримано безпосередньо під час передачі хабара

За непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів

Заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в 1000 доларів США.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.

«Встановлено, що за непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів. Правопорушника затримано безпосередньо під час передачі хабара в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.