На Одещині на хабарі попався заступник військового комісара
- Вчора, 23:32
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За непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів
Заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в 1000 доларів США.
Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Південного регіону.
«Встановлено, що за непризов на військову службу майор ЗСУ одержав від призовника неправомірну вигоду в сумі 1000 доларів. Правопорушника затримано безпосередньо під час передачі хабара в порядку ст. 208 КПК України», – йдеться у повідомленні.
Наразі затриманому планується повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, та обрання запобіжного заходу.
Нагадаємо, детективи НАБУ затримали за підозрою у вимаганні хабара директора Інституту агроекології і природокористування Національної аграрної академії наук України Ореста Фурдичка.