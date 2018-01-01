У Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тисяч

Співробітники Служби безпеки України за процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління



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Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тисяч

Співробітники Служби безпеки України за процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківщини.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління ДФС у Харківській області разом зі своїм підлеглим – старшим оперуповноваженим, налагодили корупційну схему систематичного одержання хабарів з підприємців за неперешкоджання їхній господарській діяльності.

Підполковник та майор податкової служби вимагали у місцевого приватного підприємця $40 тисяч за повернення вилученого під час обшуку майна та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тисяч. Намагаючись уникнути передачі грошей «з рук у руки», посадовці залучили до своєї оборудки посередника – касира одного з пунктів обміну валют.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів США.