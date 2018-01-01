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    У Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців

    Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тисяч
    Співробітники Служби безпеки України за процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківщини. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління
    • Сьогодні, 07:37
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    Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тисяч

    Співробітники Служби безпеки України за процесуальним керівництвом військової прокуратури та за сприяння підрозділу внутрішньої безпеки ДФС викрили на хабарі двох посадовців Державної фіскальної служби Харківщини.

    Про це повідомляє прес-служба СБУ.

    Оперативники спецслужби встановили, що заступник начальника одного з управлінь Головного управління ДФС у Харківській області разом зі своїм підлеглим – старшим оперуповноваженим, налагодили корупційну схему систематичного одержання хабарів з підприємців за неперешкоджання їхній господарській діяльності.

    Підполковник та майор податкової служби вимагали у місцевого приватного підприємця  $40 тисяч за повернення вилученого під час обшуку майна та непритягнення його до кримінальної відповідальності.

    Правоохоронці затримали зловмисників під час одержання частини неправомірної вигоди у розмірі $20 тисяч. Намагаючись уникнути передачі грошей «з рук у руки», посадовці залучили до своєї оборудки посередника – касира одного з пунктів обміну валют.

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    У Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців
    У Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців
    У Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців
    У Харкові СБУ викрила на хабарі двох податківців

    Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

    Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

    Раніше повідомлялося, що заступник військового комісара Білгород-Дністровського ОМВК поговорів на хабарі в тисячу доларів США.

    Харків ДФС СБУ корупція в Україні хабар Харківщина
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