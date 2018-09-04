У Харкові судять псевдоколекторів, які катували підприємців



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Скріншот з відео

Кадри кількагодинних тортур слідчі знайшли в телефоні одного з підозрюваних

У Харкові судять псевдоколекторів, яких підозрюють у жорстоких катуваннях, за допомогою яких вони «вибивали» зі своїх жертв гроші.

Про це повідомляє ТСН.

На лаві підсудних п'ятеро підозрюваних, але в СІЗО лише двоє з них.

Кадри кількагодинних тортур слідчі знайшли в телефоні одного з підозрюваних. Жінку-підприємця зловмисники лупцювали молотком по п'ятках, вимагаючи сплатити псевдоборг. Жертва вижила і нині перебуває під державною охороною.

Члени цієї ж банди забили до смерті 45-річного юриста.

Місцевих підприємців банда тероризувала чотири роки. Затримали її завдяки останній жертві - чоловік вивів на бандитів правоохоронців. П'ятьох підозрюваних затримали. Двох на час слідства відпустили під домашній арешт, ще трьох арештували. Але нині у СІЗО лише двоє наймолодших. Жоден провини не визнає та з журналістами не спілкується.

Ігоря Близнюка, якого прокуратура вважає ватажком угруповання псевдоколекторів, через кілька місяців після затримання суд випустив з СІЗО під домашній арешт - мовляв, у нього проблеми зі здоров'ям. Чоловік стверджує, що нікого не катував та не вбивав.

В суді 60-річний чоловік розповідає - він творча людина та відомий продюсер. «Я проводив фестиваль «Київ травневий», фестиваль театрального мистецтва. Збірка моїх віршів повинна була вийти, але чомусь не вийшла», - каже підозрюваний.

На відео, що було знято у 2013 році, Ігор Близнюк давав майстер-клас з бойових мистецтв бійцям клубу «Оплот» - це харківські тітушки, які спочатку били людей на Майдані, а потім створили бойовий підрозділ сепаратистів на Донбасі.

Адвокат Близнюка будь-який зв'язок клієнта з «Оплотом» заперечує: мовляв, він просто слідкує за своїм здоров'ям.

Двох підозрюваних суд вирішив залишити в СІЗО. Але ще трьох - під домашнім арештом. Наступне засідання у справі псевдоколекторів відбудеться через місяць.