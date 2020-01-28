У Харкові трамвай збив на смерть пішохода



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Чоловік загинув на місці внаслідок отриманих тілесних ушкоджень

У Харкові о 17.50 біля будинку на проспекті Тракторобудівників трамвай №23 скоїв наїзд на пішохода, якому на вигляд 40-50 років.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківської області.

Чоловік загинув на місці внаслідок отриманих тілесних ушкоджень.

Обставини події та особа загиблого встановлюються.

За адресою виїжджала слідчо-оперативна група та патрульна поліція.

Інформацію внесено до Єдиного обліку Немишлянського відділу поліції. Слідчий вирішує питання щодо кваліфікації даного факту за Кримінальним кодексом України.

Всі обставини події та особу загиблого встановлюють.

До слова, на залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів Закарпатської області сталася аварія: потяг зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули, один пасажир вантажівки госпіталізований.

Раніше повідомлялося, що у Святошинському районі Києва в четвер ввечері невідомий зарізав чоловіка. Це сталося на вулиці Покотила недалеко від станції швидкісного трамвая «Генерала Потапова» - потерпілого кілька разів вдарили ножем, внаслідок чого він помер.