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    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих

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    На залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів 27 січня сталося зіткнення потягу з автомобілем - На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих
    На залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів 27 січня сталося зіткнення потягу з автомобілем

    Зіткнення сталося біля міста Тячів

    На залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів Закарпатської області сталася аварія: потяг зіткнувся з вантажівкою. Двоє людей загинули, один пасажир вантажівки госпіталізований.

    Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Закарпатській області Інесса Мандзулич.

    «Сьогодні, близько 12 год., до поліції надійшло повідомлення про аварію на залізничному переїзді при в'їзді в місто Тячів. Як виявила оперативна група, що виїхала на місце події, потяг зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок зіткнення — двоє загиблих. Ще один пасажир вантажівки госпіталізований до місцевої лікарні», - сказала вона.

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    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих
    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих
    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих
    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих
    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих
    На Закарпатті поїзд протаранив вантажівку, двоє загиблих

    На місці наразі працює оперативна група, деталі ДТП з потерпілими поліція оприлюднить згодом.

     

    Джерело: Укрінформ

    ДТП Закарпаття вантажівки потяг залізниця автомобіль аварія поліція місто
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