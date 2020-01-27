Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На мосту Патона ввечері 27 січня сталась масштабна ДТП Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Водіїв просять наразі не їхати на міст Патона

Ввечері 27 січня на столичному мосту Патона сталося одразу дві серйозні ДТП. Як повідомив кореспондент «Главкома», одна аварія трапилась з п’ятьма машинами. Через це зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега. Ще дві автівки - на смугах у бік правого берега Дніпра.

Через аварію на мосту утворилася величезна пробка.

Як повідомляє «Главком» з місця події, окремо на мосту розкидані запчастини і диск від колеса однієї з автівок.

Деталі щодо автотранспортної пригоди поліція оприлюднить згодом.

Наразі водіїв просять за можливістю не їхати на міст Патона та скористатися іншими мостами, аби дістатися протилежного берега Дніпра.