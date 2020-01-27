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    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)

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    На мосту Патона ввечері 27 січня сталась масштабна ДТП&nbsp; - Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)
    На мосту Патона ввечері 27 січня сталась масштабна ДТП 
    Фото: Станіслав Груздєв, Главком

    Водіїв просять наразі не їхати на міст Патона

    Ввечері 27 січня на столичному мосту Патона сталося одразу дві серйозні ДТП. Як повідомив кореспондент «Главкома», одна аварія трапилась з п’ятьма машинами. Через це зіткнення три машини заблокували проїзд у бік лівого берега. Ще дві автівки - на смугах у бік правого берега Дніпра.

    Через аварію на мосту утворилася величезна пробка.

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    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)
    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)
    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)
    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)
    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)
    Масштабна аварія на мосту Патона: п’ять автівок зіткнулися та заблокували рух (фото)

    Як повідомляє «Главком» з місця події, окремо на мосту розкидані запчастини і диск від колеса однієї з автівок.

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    Деталі щодо автотранспортної пригоди поліція оприлюднить згодом.

    Наразі водіїв просять за можливістю не їхати на міст Патона та скористатися іншими мостами, аби дістатися протилежного берега Дніпра.

    ДТП Київ машини аварія поліція міст
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