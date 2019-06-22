Пішохідний міст став інструментом боротьби проти мене – Кличко



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Мер Віталій Кличко показав відео, як хлопець скочив на бар’єр і з цієї висоти стрибає на скло мосту Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Кличко закликав киян і гостей міста бережно ставитися до нових об’єктів

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що ситуацію навколо відкритого у травні пішохідно-велосипедного мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка» використовують у боротьбі проти нього. Таку думку він висловив в інтерв’ю «Главкому».

«На жаль, сьогодні пішохідний міст став політичним інструментом боротьби проти мене. І знаєте, чому? Людям міст подобається, а ось це вже не подобається тим, хто не дуже розділяє компліменти на адресу Кличка. І тому міст «не такий»: «гроші вкрали», «проект вкрали», «скло не таке»… Намагаються знайти негатив в будь-якій добрій справі. Завжди. Є у нас така частина людей і політиків», - сказав Кличко.

Проте, він не засмучується. «Я йду далі. І роблю все, що від мене залежить, аби Київ ставав комфортнішим для його мешканців, кращим і привабливішим для туристів. Моя ж перша професія – не спортсмен, а екскурсовод, я добре знаю і люблю Київ. І переконаний, що ми повинні використовувати великий туристичний потенціал нашого міста. Адже нам є, що показати і чим вразити», - зазначив мер.

Стосовно мосту Кличко повідомив, що у нього є багато фотографій, відео, де зафіксовано, як люди умисно випробують це скло: залазять на парапет, стрибають з нього, кидають пляшки. «А останній випадок з дикунами на «Мерседесі»– це взагалі, м’яко кажучи, нецивілізовано!» - обурюється мер.

Він запевняє, що ніякої інженерної проблеми на мосту немає. «Дивіться, у вас є телефон. На його екрані є захисна плівка, що замінюється, якщо вона пошкрябалась, потріскалась, яка захищає сам екран від пошкоджень. На мосту тріснуло не основне скло, а таке захисне скло-плівка, яке ми зняли і зараз міняємо. Ми замінимо його на захисне скло, що набагато міцніше, товстіше», - пояснив Кличко.

Він повідомив, що на мосту буде встановлено більше камер відеоспостереження, які будуть «чітко фіксувати кожного вандала і знаходити його».

«На такому скляному мосту в Тайвані чи в Китаї видають бахіли, щоб по ньому ходити. А якщо у нас пляшками і металевими предметами випробовують це скло – це вже питання культури і цивілізованості. Може, бачили: вже на новій Алеї художників на дерев’яному променаді, який ми зробили, намалювали якісь надписи? На огорожі Ботсаду, що на бульварі Шевченка, яку ми встановили кілька років тому, регулярно трощать світильники. Вже встановили антивандальні – так виривають! Я хотів би, щоб ми більш бережно і з любов’ю ставилися до свого міста та до тих нових об’єктів, які ми створюємо», - сказав Кличко.

Нагадаємо, у День Києва, 26 травня, на новому пішохідно-велосипедному мосту між аркою Дружби народів і парком «Володимирська гірка», який відкрили напередодні ввечері в подарунок киянам, тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків. Всіх людей екстрено евакуювали з мосту.

Віталій Кличко назвав основну версію пошкодження скла на підлозі пішохідного мосту. На його думку – це акт вандалізму.

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідно-велосипедного мосту.

27 травня Кличко повідомив, що пошкоджені елементи скляної підлоги нового пішохідного мосту у Києві - захисне скло-плівку - відновили.

13 червня міст на добу закрили для проведення регламентних технологічних робіт. Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного суперброньованого скла.