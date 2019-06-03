Хулігани зламали фонтан-пам'ятник «Петя і Гаврик» в Одесі



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Фонтан пне простояв навіть три дні

Невідомі вивели з ладу механізм недавно відновленого і запущеного фонтану «Петя і Гаврик» в центрі Одеси. Про це повідомив департамент міського господарства міськради.

Директор КП «Сервісний центр» Олександр Носовський зазначив, що фонтан був знову запущений напередодні Дня захисту дітей, 31 травня.

«Сьогодні вранці, як мені доповіли, дві форсунки зламали. Наші співробітники вже працюють над відновленням конструкції», - заявив він.

Директор КП також повідомив, що вартість робіт з модернізації фонтану склала близько 1 млн грн.

«Довелося повністю розбирати постамент, знімати пам'ятник» Петя і Гаврик «, тому що коли ми тільки приступили до робіт, він буквально розсипався», - розповів А.Носовскій.

Також були поставлені сім нових форсунок і підсвічування.

«Велике прохання до одеситам і гостям міста - дбайливо ставитися до наших пам'ятників, нашим фонтанів», - додав керівник КП «Сервісний центр».