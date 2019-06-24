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    На Грушевського розтрощили меморіал Героя Небесної сотні Нігояна (фото)

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    Біля меморіалу розбито лампадки, розкидано квіти, шини і бруківку - На Грушевського розтрощили меморіал Героя Небесної сотні Нігояна (фото)
    Біля меморіалу розбито лампадки, розкидано квіти, шини і бруківку
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Вандала затримано, ним займається поліція

    У Києві розтрощено Меморіал Героя Небесної сотні Сергія Нігояна. Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook лідер організації С14 Сергій Мазур.

    «Побиті лампадки, розірвані прапори, розкидані квіти, шини та бруківка», - написав він.

    Мазур зазначив, що вандала вже затримано. «Як не дивно виявися прихильником Росії. Ним займається поліція», - зазначив він.

    Мазур звернувся до киян з проханням принести до місця пам’ятної дошки, встановленої поблизу місця загибелі Нігояна, нові свіжі квіти і лампадки. «Це біля Парламентської бібліотеки на Грушевського», - уточнив він.

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    На Грушевського розтрощили меморіал Героя Небесної сотні Нігояна (фото)
    На Грушевського розтрощили меморіал Героя Небесної сотні Нігояна (фото)
    Фото: Сергій Мазур, Facebook

    Сергій Нігоян — вірменин, народжений в Україні. Загинув 22 січня 2014 року біля стадіону «Динамо» на вулиці Грушевського у Києві, під час подій Революції Гідності. Нігоян був одним з перших загиблих під час подій на Майдані.

    Громадська організація «Родина Героїв Небесної Сотні» та творче об’єднання «Вавілон’13» започаткували Відзнаку імені Героя Небесної сотні Сергія Нігояна, в рамках якої щороку проводитиметься конкурс творчих робіт на його честь. 

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