У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий
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В результаті вибуху загинув 54-річний працівник комунального господарства
На вулиці Радіотехнічній у Харкові стався вибух газового балона на автомобілі, який належить комунальному господарству.
Про це повідомляється на сайті Національної поліції.
Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації.
Окрім того, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Обставини події встановлюються.