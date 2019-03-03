У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий



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В результаті вибуху загинув 54-річний працівник комунального господарства

На вулиці Радіотехнічній у Харкові стався вибух газового балона на автомобілі, який належить комунальному господарству.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації.

Окрім того, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Обставини події встановлюються.