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    У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий

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    У Харкові вибухнув газовий балон, є загиблий

    В результаті вибуху загинув 54-річний працівник комунального господарства

    На вулиці Радіотехнічній у Харкові стався вибух газового балона на автомобілі, який належить комунальному господарству.

    Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

    Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації.

    Окрім того, інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України.

    Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

    Обставини події встановлюються.

    вибух
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