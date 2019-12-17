У Харкові влаштували акцію на підтримку Антоненка, якого підозрюють у вбивстві Шеремета



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У Харкові відбувся концерт на підтримку Андрія Антоненка Фото: Олег Скрипник / Facebook

У Харкові біля Головного управління Нацполіціі області пройшов концерт на підтримку Антоненка

Біля будівлі Головного управління Національної поліції за ініціативи письменника та музиканта Сергія Жадана проходить концерт на підтримку Андрія Антоненка, якого підозрюють в організації вбивства журналіста Павла Шеремета.

У сквері напроти організатори облаштували сцену. Концерт розпочався з пісні Антоненка, більш відомого як Riffmaster, «Тихо прийшов, тихо пішов», під час якої учасники акції понесли котушки з білими нитками до головного входу поліції.

Як пояснили учасники, таким чином вони натякнули, що у справах відносно волонтерів та добровольців «не вистачає білих ниток та прозорості».

«Ми зібралися тут, аби нагадати нашим правоохоронним органам, що вони мають охороняти закон, а не порушувати його. Ми зібралися, аби нагадати суддям, що суддівська мантія не робить їх вищими за закон. Ми зібралися, щоб нагадати можновладцям, ми — не Росія: у нас не поліцейська держава, у нас діє презумпція невинуватості», — заявив зі сцени Сергій Жадан.

Письменник і музикант Сергій Жадан відкрив концерт у Харкові на підтримку Андрія Антоненка — військового та музиканта, відомого як Riffmaster, якому напередодні оголосили підозру у вбивстві журналіста Павла Шеремета pic.twitter.com/Ax7NAI4XVg — hromadske (@HromadskeUA) 17 грудня 2019 р.

Письменник також додав що, він «проти політичного піару, який ламає долі людей».

На концерті були присутні близько 100 людей, частина з них тримала у руках українські прапори.

Свої вірші та пісні, зокрема, виконали Олег Каданов, Артем Полежака, «Лінія Маннергейма», Борис Севастьянов.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які нібито суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.

Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: Як вбивали Павла Шеремета. Усі свіжі подробиці від МВС

Джерело: Громадське