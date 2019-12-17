Вбивство дитини депутата в Києві: слідчі заявили про встановлення організатора злочину



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Автомобіль В’ячеслава Соболєва розстріляли в центрі Києва Фото: Світлана Моголюк, Главком

Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця РФ

Прокуратурою Києва спільно зі слідчими столичної поліції за результатами проведення комплексу оперативних та негласних слідчих (розшукових) дій вдалося встановити особу, яка, за версією слідства, організувала замовне вбивство депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва в центрі Києва, в результаті якого загинув 3-річний хлопчик.

Про це повідомляє пресслужба столичної прокуратури.

Причетним до організації злочину слідство вважає 25-річного уродженця Російської Федерації, який залучив як виконавця 20-річного колишнього бійця АТО, що мав досвід участі у бойових діях, у тому числі як снайпера, та з яким він познайомився в зоні проведення ООС на території Донецької області.

Під час особистої зустрічі, яка відбулася в одному з ТРЦ столиці, чоловік запропонував виконавцю вчинити вбивство депутата за грошову винагороду у розмірі 40 тис. доларів США, на що останній погодився.

Для реалізації плану організатор надав стрільцю інформацію про потерпілого, спосіб його життя, адреси проживання, роботи тощо, а також забезпечив його вогнепальною зброєю, транспортним засобом та профінансував інші витрати, у тому числі оренду гаража для зберігання знаряддя вбивства. Свої інструкції щодо організації злочину чоловік надавав виконавцю у мессенджері Telegram, а сам напередодні вчинення злочину виїхав за межі України для забезпечення алібі.

У цей час виконавець разом з особою, яку він залучив як співучасника, самостійно визначив місце для здійснення вбивства – майданчик біля ресторану в центрі Києва, де постійно з’являвся потерпілий. Увечері 1 грудня 2019 року, коли депутат разом з дружиною та 3-річним сином сіли в автомобіль, виконавець здійснив постріл, смертельно поранивши хлопчика.

На підставі зібраних у ході слідства доказів прокуратура Києва погодила повідомлення про підозру 25-річному уродженцю Російської Федерації в організації вбивства на замовлення за ч. 2 ст. 15, п.11,12 ч.2 ст.115 КК України.

Наразі вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук. Робота щодо встановлення замовника злочину триває.

Як повідомлялося, Національна поліція засекретила інформацію про можливих замовників замаху на вбивство Соболєва в центрі Києва.

Нагадаємо, увечері у неділю 1 грудня у центрі Києва сталася стрілянина. У перші кілька годин правоохоронці, що одразу прибули на місце події, не розкривали подробиць та імен жертв нападу. Однак пізніше стало відомо, що за кермом сидів бізнесмен та депутат Київської обласної ради В’ячеслав Соболєв, а на задньому сидінні – його трирічний син Сашко, який помер у «швидкій».

Правоохоронці затримали двох молодиків, яких підозрюють у вбивстві дитини 1 грудня у Києві під час нападу на авто депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва.

Як повідомлялося, голова Національної поліції Ігор Клименко заявив, що основні версії замаху на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва, які зараз розглядає поліція, – це сімейно-побутові проблеми, фінансово-господарська діяльність, а також минула та теперішня професійна діяльність.