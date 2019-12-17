Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі Шеремета



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Поліція закликає сторони кримінального процесу, журналістів і громадськість

Національна поліція заперечує інформацію про невідповідність результатів експертиз у справі про вбивство Павла Шеремета. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Національної поліції.

Поліція повідомляє, що ще до початку розслідування експерт з Великої Британії Іван Бірч визначав придатність для дослідження відео, вилученого з камер спостереження на місці вибуху авто Павла Шеремета.

Пізніше поліцейські отримали достатню для початку розслідування кількість відеоматеріалів, на яких було зафіксовано можливих організаторів і виконавців злочину.

Експертизи проводили співробітники Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, які офіційно залучили до досліджень Івана Бірча.

В офіційних висновках експерти вказують на те, що на записах фігурували різні жінки.

Ці результати досліджень долучено до матеріалів кримінального провадження, і вони стали частиною доказової бази.

Поліція України закликає сторони кримінального процесу, журналістів і громадськість не спотворювати озвучену раніше офіційну інформацію про розслідування вбивства.

Поліцейські підкреслюють, що згідно зі ст. 85 кримінально-процесуального кодексу, показання, речові докази, документи, висновки експертів є доказом.

А, згідно зі ст.10 закону «Про судову експертизу», до проведення судових експертиз можуть залучатися також судові експерти за умови, що вони мають відповідну вищу освіту та підготовку.

Крім того, в ст. 23 цього закону сказано, що керівники державних спеціалізованих установ, що проводять судові експертизи, в необхідних випадках мають право додавати до складу експертних комісій провідних фахівців інших держав.

Як повідомили напередодні журналісти «Слідство.Інфо» у своєму розслідуванні, експертиза у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета містить висновки чотирьох експертів, які нібито суперечать один одному і не містять однозначних висновків по фігурантам.

Нагадаємо, що 13 грудня суд обрав запобіжний захід для військовослужбовця Яни Дугарь – цілодобовий домашній арешт. Вона буде під арештом до 08.02.2020 року. Суд зобов’язав її здати паспорти, а також утриматися від спілкування зі свідками.

У четвер слідчі повідомили, що підозрюють щонайменше п’ятьох людей: медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, лікаря й волонтера Юлію Кузьменка, музиканта й добровольця Андрія Антоненка, добровольців Владислава та Інну Грищенків.

За версією правоохоронців, на основі проведених експертиз, закладала вибухівку під авто Шеремета – Кузьменко, а допомагав їй – Антоненко.

Також слідство вважає основним мотивом убивства журналіста Павла Шеремета дестабілізацію соціально-політичної ситуації в країні.