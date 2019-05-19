У Харкові внаслідок вибуху гранати загинули двоє людей
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Вибух гранати стався поблизу будинку №40 на вулиці Двінській у Харкові
Третій потерпілий доставлений до лікарні з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба
У Харкові в результаті вибуху в Основ'янському районі два чоловіки загинули. Третій потерпілий доставлений до лікарні з численними ушкодженнями.
Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.
«18 травня о 23:42 до поліції надійшло повідомлення про те, що поблизу будинку №40 на вулиці Двінській стався вибух гранати. Від отриманих травм загинули 36- та 38-річний чоловіки. 35-річного постраждалого доставили до медичного закладу з множинними осколковими пораненнями голови та тулуба», - заявили в поліції.
Всі обставини вибуху встановлюють правоохоронці.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України.
Нагадаємо, у Луганській області чоловік підірвав гранату у банку, внаслідок вибуху він загинув на місці і ще шестеро людей поранені.