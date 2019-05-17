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    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених

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    Наразі усі потерпілі у лікарні - На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    Наразі усі потерпілі у лікарні
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, поранено п’ятеро цивільних та одного співробітника слідчо-оперативної групи

    У Луганській області чоловік підірвав гранату у банку, внаслідок вибуху він загинув на місці і ще шестеро людей поранені.

    Про це повідомляє поліція Луганщини.

    «Сьогодні, о 16.30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований по вулиці Шевченка м. Старобільськ, чоловік 1972 р.н. підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро цивільних осіб, з яких два – працівники банку, та троє – місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку», - йдеться у повідомленні.

    Ще поранений співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції.

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    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених
    На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених

    Наразі усі потерпілі у лікарні. За попередньою інформацією лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

    На місці події працюють співробітники слідчо-оперативних груп ГУНП і Старобільського відділу поліції та спеціалісти вибухотехніки.

    Декілька днів тому на залізничній станції Рубіжне Луганської області затримали чоловіка, який намагався перевезти пакет з 17 гранатами Ф1 і 10 РГД-5

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