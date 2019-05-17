На Луганщині чоловік підірвав гранату в банку і загинув, ще шестеро поранених



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Наразі усі потерпілі у лікарні Фото: Нацполіція

Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці, поранено п’ятеро цивільних та одного співробітника слідчо-оперативної групи

У Луганській області чоловік підірвав гранату у банку, внаслідок вибуху він загинув на місці і ще шестеро людей поранені.

Про це повідомляє поліція Луганщини.

«Сьогодні, о 16.30 у приміщенні філії одного з банків, який розташований по вулиці Шевченка м. Старобільськ, чоловік 1972 р.н. підірвав гранату. Внаслідок вибуху чоловік загинув на місці. Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали п’ятеро цивільних осіб, з яких два – працівники банку, та троє – місцеві мешканці, які знаходились в цей час у приміщенні банку», - йдеться у повідомленні.

Ще поранений співробітник слідчо-оперативної групи Старобільського відділу поліції.

Наразі усі потерпілі у лікарні. За попередньою інформацією лікарів, їхньому життю нічого не загрожує.

На місці події працюють співробітники слідчо-оперативних груп ГУНП і Старобільського відділу поліції та спеціалісти вибухотехніки.

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