У США українця змусили одягти форму збірної Росії з символікою СРСР



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В Америці заборонена комуністична символіка

В Чикаго дитину українки в місцевій школі самбо зобов’язали одягнути форму збірної Російської Федерації з зображенням символіки Радянського Союзу. Незадоволена жінка забила на сполох в мережі.

Український політтехнолог і блогер Олександр Голобуцький в своєму Telegram-каналі показав скріншот зі сторінки в Instagram українкі, яка мешкає в Чикаго, де вона повідомила, що її дитина отримала в школі самбо форму з символікою Радянського Союзу і путінської Росії.

Жінка, звертаючись до спільноти українців в Чикаго, зазначила, що синтетичний костюм для сина був куплений за її гроші, окрім того в Америці заборонена комуністична символіка.

Українка повідомила, що для її дитини заняття самбо закінчилися, проте вона не хоче залишити інцидент без уваги.

Українці в Чикаго відразу ж порадили їй поміняти адвоката і підказали, на які закони США потрібно спиратися, запевнивши, що вони готові вийти під стіни тієї школи, щоб захистити право українських дітей на повагу до їхньої країни.

Нагадаємо, відомий активіст Святослав Літинський через суд зобов’язав Одеську залізницю обслуговувати пасажирів українською мовою.