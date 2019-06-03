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    У Харкові за день зловмисники «замінували» 31 об’єкт

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    <p>Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території</p> - У Харкові за день зловмисники «замінували» 31 об’єкт

    Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території

    Поліції Харкова повідомили про замінування у 23 будівлях, аеропорту та 7 лікарнях

    У Харкові у понеділок, 3 червня, поліція перевіряє інформацію про замінування 31 об’єкту на території міста.

    Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

    «Повідомлення про закладення вибухівки в 23 будівлях Харкова, аеропорту та 7 лікарнях надійшло до поліції о 10:30», - заявили в поліції.

    За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

    Зазначається, що правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

    Нагадаємо, 29 травня у Вінниці правоохоронці перевіряли інформацію про замінування 28 об'єктів.

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