У Харкові за день зловмисники «замінували» 31 об’єкт



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Правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території

Поліції Харкова повідомили про замінування у 23 будівлях, аеропорту та 7 лікарнях

У Харкові у понеділок, 3 червня, поліція перевіряє інформацію про замінування 31 об’єкту на території міста.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Харківської області.

«Повідомлення про закладення вибухівки в 23 будівлях Харкова, аеропорту та 7 лікарнях надійшло до поліції о 10:30», - заявили в поліції.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Проводиться евакуація громадян.

Зазначається, що правоохоронці проводять огляд приміщень та прилеглої території.

Нагадаємо, 29 травня у Вінниці правоохоронці перевіряли інформацію про замінування 28 об'єктів.