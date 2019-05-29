Замінування у Вінниці: вибухівку шукають на 28 об'єктах



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На об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, медики

29 травня поліція отримала повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садочків, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу

У Вінниці правоохоронці перевіряють інформацію про замінування 28 об'єктів. Про це повідомляє відділ комунікації ГУНП у Вінницькій області.

Так, 29 травня на електронну пошту до поліції надійшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садочків, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.

На зазначені об’єкти виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, медики.

«Проводиться евакуація людей, обстеження зазначених об’єктів та прилеглих до них територій... Вибухотехніки перевіряють ці об’єкти на наявність вибухонебезпечних предметів», - зазначили в поліції.

Нагадаємо, сьогодні поліція отримала повідомлення про замінування готелю у Миколаєві.

Як повідомлялося, 27 травня у Києві через «замінування» залізничного вокзалу евакуювали 1300 людей.

Також 27 травня у Львові «замінували» торговий центр.