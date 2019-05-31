У Харкові закрили автошколу, де отримала права Зайцева



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Олена Зайцева повністю визнала свою вину в скоєнні ДТП

У школі, де навчалася Зайцева, факти порушень виявило слідче управління Харківської області

Автошкола в Харкові, де отримувала водійські права Олена Зайцева, винуватиця ДТП, в якій загинули шестеро перехожих, припинила свою діяльність.

Про це повідомив в ефірі ObozTV начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій, зауваживши, що через суспільний резонанс керівництво автошколи вирішило закритися, а не виправляти порушення, виявлені в ході слідства.

Зокрема, Криклій нагадав, що акредитаційна комісія розглянула перелік порушень, які стосувалися матеріально-технічної бази, і, згідно з процедурою, запропонувала автошколі їх виправити.

«Розуміючи суспільний резонанс, я так вважаю, вони вирішили їх не виправляти. Тому що їм все одно би вже не дали нормально жити. Тому вони вирішили в принципі закривати діяльність автошколи», – зазначив керівник Головного сервісного центру МВС.

Він також звернув увагу, що його відомство позбавлене функції перевірки автошкіл і може їх проінспектувати тільки в разі яких-небудь надзвичайних подій.

«У школі, де навчалася Зайцева, факти порушень виявило слідче управління Харківської області в рамках слідчих дій. Вони перевіряли наявність журналів, чи була присутня Зайцева на навчанні, чи розписувалася в журналах під час відвідування занять. Під час цього вони виявили певні недоліки в діяльності автошколи, про що повідомили нам. І ми вже це звернення розглянули», – повідомив він.

Як повідомлялося, 18 жовтня 2017 року на вулиці Сумській у центрі Харкова автомобіль Lexus під керуванням 20-річної студентки Харківського національного університету імені Каразіна Олени Зайцевої врізався в автомобіль Volkswagen Tuareg, що виїжджав на перехрестя, за кермом якого був 49-річний підприємець Геннадій Дронов. В результаті Lexus відкинуло на пішоходів, які стояли та тротуарі. На місці загинули п'ятеро людей, одна жінка померла в лікарні, ще п'ятеро були тяжко травмовані.

Суд дав Зайцевій і Дронову по 10 років ув'язнення - максимальний строк покарання, передбачений статтею 286 КК України про порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо це спричинило загибель кількох осіб.