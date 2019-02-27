У Харкові «замінували» міськраду



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Евакуація з будівлі міськради не здійснювалася

У Харкові правоохоронці 27 лютого перевіряли інформацію про замінування міської ради.

Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області в середу.

Зазначається, що близько 10:00 надійшло повідомлення на лінію «101» від чоловіка, який чув на мітингу перед будівлею мерії про підготовлюваний теракт.

«На місце виїжджала слідчо-оперативна група і спеціалісти вибухотехнічного управління. Було відпрацьовано близько 800 кв. м разом із прилеглою територією. Евакуація не здійснювалася. Інформація не підтвердилася», - заявили в поліції.

Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку.

Нагадаємо, 27 лютого близько 14:55 до служб столичного аеропорту «Київ» ім.Сікорського на електронну пошту надійшла інформація про замінювання летовища. Вибухівку не було знайдено.

Джерело: Інтерфакс-Україна