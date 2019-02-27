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    У Харкові «замінували» міськраду

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    У Харкові «замінували» міськраду

    Евакуація з будівлі міськради не здійснювалася

    У Харкові правоохоронці 27 лютого перевіряли інформацію про замінування міської ради.

    Про це повідомили у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в Харківській області в середу.

    Зазначається, що близько 10:00 надійшло повідомлення на лінію «101» від чоловіка, який чув на мітингу перед будівлею мерії про підготовлюваний теракт.

    «На місце виїжджала слідчо-оперативна група і спеціалісти вибухотехнічного управління. Було відпрацьовано близько 800 кв. м разом із прилеглою територією. Евакуація не здійснювалася. Інформація не підтвердилася», - заявили в поліції.

    Інформацію про подію внесено до Журналу єдиного обліку.

    Нагадаємо, 27 лютого близько 14:55 до служб столичного аеропорту «Київ» ім.Сікорського на електронну пошту надійшла інформація про замінювання летовища. Вибухівку не було знайдено.

    Джерело: Інтерфакс-Україна

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