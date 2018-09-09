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    У Харкові затримали 30 нелегалів з В'єтнаму, яких переправляли з Росії до ЄС

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    Нелегальні мігранти - У Харкові затримали 30 нелегалів з В'єтнаму, яких переправляли з Росії до ЄС
    Нелегальні мігранти

    Нелегали - переважно молоді люди у віці від 18 до 25 років, з яких 17 жінок

    У Харкові співробітники Держприкордонслужби спільно із працівниками Національної поліції припинили спробу переправити групу нелегальних мігрантів з В'єтнаму, які прямували з Росії в країни Євросоюзу.

    Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «В ході прикордонної спецоперації, в приватних помешканнях міста, за годину до відправки на західний кордон було затримано 30 незаконних мігрантів, вихідців з Соціалістичної Республіки В'єтнам. Переважно молоді люди у віці від 18 до 25 років, з яких 17 жінок», - йдеться в повідомленні.

    Правоохоронці вживають заходів, щоб затримати причетних до незаконного переправлення мігрантів через державний кордон України.

    Раніше повідомлялося, що у Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш.

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