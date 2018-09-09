У Харкові затримали 30 нелегалів з В'єтнаму, яких переправляли з Росії до ЄС



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Нелегальні мігранти

Нелегали - переважно молоді люди у віці від 18 до 25 років, з яких 17 жінок

У Харкові співробітники Держприкордонслужби спільно із працівниками Національної поліції припинили спробу переправити групу нелегальних мігрантів з В'єтнаму, які прямували з Росії в країни Євросоюзу.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«В ході прикордонної спецоперації, в приватних помешканнях міста, за годину до відправки на західний кордон було затримано 30 незаконних мігрантів, вихідців з Соціалістичної Республіки В'єтнам. Переважно молоді люди у віці від 18 до 25 років, з яких 17 жінок», - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці вживають заходів, щоб затримати причетних до незаконного переправлення мігрантів через державний кордон України.

Раніше повідомлялося, що у Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш.