Правоохоронці виявили у столиці 12 нелегальних мігрантів з Пакистану і Бангладеш



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Виявлені нелегальні мігранти

Іноземців передано до міграційної служби, їх долю вирішуватиме суд

У Києві переховувалися 12 нелегеньких мігрантів з Пакистану і Бангладеш. Їх було виявлено оперативниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, інформує відомство.

Правоохоронці отримали інформацію щодо спроби транзиту через Україну великої групи нелегальних мігрантів-вихідців Південно-Східної Азії. Здійснивши комплекс заходів, спрямованих на перевірку зазначеного встановлено місце переховування групи нелегальних мігрантів у одному з спальних районів столиці.

Згодом у результаті реалізації цієї інформації у Деснянському районі столиці поліцейські Департаменту, київського підрозділу БЗПТЛ та міграційниками столичного управління ДМС виявлено 12 іноземців без будь-яких документів. Дев’ятеро із цих іноземних «гостей» назвались громадянами Пакистану, а ще троє громадянами Бангладеш.

Під час опитування нелегалів останні повідомили, що на територію України їх незаконно переправили з Російської Федерації, куди вони потрапили під виглядом вболівальників футбольного мундіалю. За свій нелегальний транзит до однієї з країн Західної Європи вони заплатили на батьківщині від 10 до 12 тисяч доларів США.

Іноземців передано до міграційної служби, подальшу їх долю вирішуватиме суд. Триває перевірка зазначеного факту з метою встановлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого ст. 332 КК України.